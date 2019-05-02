Под Старым Осколом из пруда водолазы достал тело мужчины
Труп был извлечен в месте, которое не предназначалось для купания
Под Старым Осколом из пруда спасатели достал тело мужчины.Фото: "КП" Архив
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Причину смерти мужчины, тело которого 1 мая извлекли из пруда, что под Старым Осколом, предстоит установить судмедэкспертам. Труп извлекли водолазы в пруду Запольное в селе Роговое. Место, где это произошло, не предназначено для купания.
Спасатели призывают призывают белгородцев соблюдать осторожность во время рыбалки и купания, не нарушать правил поведения на воде. А в случае чрезвычайных происшествий обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам телефонов: 101 или 112, сообщает пресс-служба МЧС России по белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU