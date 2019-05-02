Под Старым Осколом из пруда водолазы достал тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-02T11:15:44+03:00

Труп был извлечен в месте, которое не предназначалось для купания

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Причину смерти мужчины, тело которого 1 мая извлекли из пруда, что под Старым Осколом, предстоит установить судмедэкспертам. Труп извлекли водолазы в пруду Запольное в селе Роговое. Место, где это произошло, не предназначено для купания.

Спасатели призывают призывают белгородцев соблюдать осторожность во время рыбалки и купания, не нарушать правил поведения на воде. А в случае чрезвычайных происшествий обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам телефонов: 101 или 112, сообщает пресс-служба МЧС России по белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU