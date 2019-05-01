1 Май 20:30 2019-05-01T20:30:12+03:00

В Белгородском регионе к концу этих выходных синоптики обещают +23 градуса. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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2 мая, согласно прогнозам синоптиков, в Белгородской области сохранится пасмурная погода. При этом температура днем составит +14 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 4-9 градусов тепла, пройдет дождь, местами грозы. А к концу майский выходных температура повысится до +23 градусов.

Несколько потеплеет уже 3 мая. Метеорологи обещают температуру днем до +19 градусов, утром облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. К вечеру температура опустится до +10 градусов.

4 и 5 мая сохранится малооблачная погода, местами пройдет небольшой дождь, днем потеплеет до +23 градусов, в воскресенье утром будет ясно, днем облачно с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU