В Белгороде вокруг 13-й главы правил благоустройства вновь закипели страсти

1 Май 19:54 2019-05-01T19:54:18+03:00

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30 апреля на очередной сессии Белгородского городского совета одним из ключевых вопросов стал вопрос рассмотрения протеста прокуратуры по поводу принятых 20 января этого года правила благоустройства города.

11 марта в городскую администрацию поступил протест прокуратуры на правила благоустройства, а именно на 13 главу, которая обязывает жителей убирать муниципальные территории. В тексте указано, что органы местного самоуправления превысили свою компетенцию, так как устанавливать обязанность по содержанию муниципальных территорий можно только на основании Федерального Закона или письменного договора аренды. Обязанность к труду запрещена статьей 131 Федерального закона.

На этой сессии протест прокуратуры комиссия по законности рекомендовала принять. Всего на сессии присутствовало 30 депутатов, 23 проголосовали «за», 7 – воздержались.

Депутат от фракции КПРФ Екатерина Клоповская пояснила позицию фракции:

- Протест удовлетворен лишь частично. Из перечня работ исключили уход за многолетними зелеными насаждениями, но оставили уборку, покос травы и вывоз сена с листвой. Из 13 главы убрали слово «обязанность», но мы настаиваем на том, чтобы внесли существенные поправки, а именно установили, что уход за прилегающими территориями может осуществляться на основании письменного договора с собственником или арендатором и никак иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU