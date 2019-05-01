В Белгороде вокруг 13-й главы правил благоустройства вновь закипели страсти
30 апреля на очередной сессии Белгородского городского совета одним из ключевых вопросов стал вопрос рассмотрения протеста прокуратуры по поводу принятых 20 января этого года правила благоустройства города.
11 марта в городскую администрацию поступил протест прокуратуры на правила благоустройства, а именно на 13 главу, которая обязывает жителей убирать муниципальные территории. В тексте указано, что органы местного самоуправления превысили свою компетенцию, так как устанавливать обязанность по содержанию муниципальных территорий можно только на основании Федерального Закона или письменного договора аренды. Обязанность к труду запрещена статьей 131 Федерального закона.
На этой сессии протест прокуратуры комиссия по законности рекомендовала принять. Всего на сессии присутствовало 30 депутатов, 23 проголосовали «за», 7 – воздержались.
Депутат от фракции КПРФ Екатерина Клоповская пояснила позицию фракции:
- Протест удовлетворен лишь частично. Из перечня работ исключили уход за многолетними зелеными насаждениями, но оставили уборку, покос травы и вывоз сена с листвой. Из 13 главы убрали слово «обязанность», но мы настаиваем на том, чтобы внесли существенные поправки, а именно установили, что уход за прилегающими территориями может осуществляться на основании письменного договора с собственником или арендатором и никак иначе.
ИСТОЧНИК KP.RU