Будут ли ездить белгородские чиновники на «Лада Калине»?

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-01T11:22:14+03:00

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На аукционе намерены продать 62 из 68 автомобилей, которые находятся на балансе городской мэрии Белгорода. Об этом сообщил градоначальник Юрий Галдун. Пока для чиновников намерены выделить 10 автомобилей Renault Logan, но так и до "Лада Калины" - недалеко.

При этом мэр подчеркнул, что на обслуживание машин городской бюджет ежегодно тратит 6 миллионов рублей, что, по его словам, составляет довольно внушительную сумму. На вырученные от продажи с аукциона деньги мэр предлагает закупить 58 автомобилей, но – более низкого и экономичного класса.

Пока это – только предложение. Для того, что осуществить продажу, нужно одобрение депутатов горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU