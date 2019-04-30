В Белгороде в праздник Весны и Труда пройдут торжественный митинг и концерты

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-30T17:23:18+03:00

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В Белгороде 1 мая праздник Весны и Труда начнется в 10.45 возле здания Главпочтамта. Трудовые коллективы проследуют до Аллеи Трудовой Славы, где состоится торжественный митинг. В городе также пройдут концерты на разных площадках. Но, как предупредили в пресс-службе мэрии, свои коррективы в праздничную программу может внести погода.

Также в этот праздничный день торжественно отроют сезон фонтанов. В честь такого события перед белгородцами выступят артисты ДК «Энергомаш», ГЦНТ «Сокол», Центра досуга, Дома офицеров и детских музыкальных школ.

Белгородцы смогут отдохнуть сразу на нескольких площадках города: возле диорамы и БелГУ, в микрорайоне Салют на ул. 5 Августа, на Свято-Троицком и Народном бульварах, в парке Памяти и рядом со зданием «Белагромашсервис». Начало – в 12:00. Но главной площадкой праздника Весны и Труда по традиции остается парк Победы, где в 13.00 состоится концерт, а в 18.00 всех отдыхающих пригласят на танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU