2019-04-30T16:04:54+03:00
Общество

В Белгороде освятили часовню в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина»

Под защитой небесной покровительницы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В день 370-летия пожарной охраны России в Белгороде на территории Главного управления МЧС России по региону состоялось освящение часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина». На торжественной церемонии присутствовали митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Валентина Минюкова, а также пожарные, спасатели, члены их семей и ветераны пожарной охраны.

Напомним, что чин освящения закладного камня в основание часовни состоялся менее года назад – в ноябре 2018. Спустя несколько месяцев на территории спасательного ведомства в уютном сквере была воздвигнута часовня. Ее строительство велось исключительно на добровольные пожертвования сотрудников Главного управления, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Стоит отметить, что строительство часовни в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» неслучайно, ведь российские пожарные считают эту икону своей покровительницей и заступницей. Образ Божией Матери «Неопалимая Купина» — одна из самых известных чудотворных икон в России, перед которой всегда молились о защите от стихийных бедствий и пожаров.

Пока часовня будет открыта в дни церковных праздников. Сюда можно прийти, чтобы вспомнить погибших при исполнении служебного долга и помолиться за здравие всех, кто борется с огненной стихией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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