1 мая на территории Белгородской области ожидаются дождь и ветер
Ночью температура будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла
1 мая на территории Белгородской области ожидаются дождь и ветер.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Холодным, дождливым и ветреным выдалось начало мая. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в регионе ожидается облачная с прояснением погода. Ночная температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.
Ночью ожидаются небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Днем также будет идти дождь, в некоторых районах дожди обещают зарядить на весь день. Ветер восточный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 17 м/с. Температура днем составит 8-13 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU