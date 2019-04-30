1 мая на территории Белгородской области ожидаются дождь и ветер

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-30T15:39:32+03:00

Ночью температура будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Холодным, дождливым и ветреным выдалось начало мая. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в регионе ожидается облачная с прояснением погода. Ночная температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Ночью ожидаются небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Днем также будет идти дождь, в некоторых районах дожди обещают зарядить на весь день. Ветер восточный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 17 м/с. Температура днем составит 8-13 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU