2019-04-30T14:49:02+03:00
Общество

Водолазы приступили к обследованию пляжей Белгородской области

Водолазы убирают даже мелкий мусор, попавший в воду во время таяния льда
Ирина ТАРАСОВА
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Водолазы приступили к обследованию пляжей Белгородской области.Водолазы приступили к обследованию пляжей Белгородской области.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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В Белгородской области приступили к обследованию пляжей водолазы региональной поисково-спасательной служб. Они уже завершили обследование мест для купания в Алексеевском, Красногвардейском, Валуйском, Белгородском и Шебекинском районах. При этом убирается не только мусор со дна, на поверхность поднимают даже мелкие предметы, которые попали во время таяния льда.

На сегодняшний день уже обследовано около 6 тысяч квадратных метров пляжа, сообщают в пресс-службе МЧС по белгородской области. С наступлением тепла появятся буйки и ограждения для купания детей. Без проверки водолазами пляжи не пройдут техническое освидетельствование и не смогут получить разрешение на открытие, предупреждают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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