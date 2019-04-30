Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов прокомментировал выдачу паспортов жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-30T13:32:04+03:00

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Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов подчеркнул, что возможность получить российское гражданство жизненно необходима для многих жителей Донбасса, чьи права систематически нарушаются украинскими властями. Сергей Гаврилов напомнил, что многие тысячи жителей Донецкой и Луганской областей постоянно проживают в прифронтовой зоне.

«Они не имеют никакого статуса, многие из них остались без гражданства, отказавшись от украинского и не приняв никакого другого. Они не имеют свободы передвижений по миру, потому что у них нет прав, не имеют возможности получать образование, - отметил депутат. - Как показали выборы на Украине, эти люди были лишены и политических прав, пассивного и активного избирательного права.

Для многих из них получение российского гражданства - это единственный шанс, потому что Украина делает все, чтобы от них отказаться, отгородиться стеной, порвать экономические, социальные связи».

Парламентарий напомнил, что Киев долгое время назад прекратил выплату социальных пособий и пенсий жителям провозглашенных республик. Политик также не исключил, что введение упрощенного порядка выдачи паспортов жителям отдельных районов Донбасса позволит сделать ситуацию на этих территориях более стабильной. «Мы считаем, что это гуманитарная мера. Она не носит политического характера», - подчеркнул глава комитета.

По словам Гаврилова, решение об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик соответствует общепринятой международной практике.

«Мы видим, что похожим образом действуют, скажем, Румыния и Венгрия, также предоставляя гражданство жителям Украины, которые этнически связаны с этими странам», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU