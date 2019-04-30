2019-04-30T10:14:12+03:00
Общество

Белгород вошел в пятерку самых бедных городов России

Печальное лидерство он делит с Саранском, Тамбовом, Саратовым и Пермью
Ирина ТАРАСОВА
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Белгород вошел в пятерку самых бедных городов России.Белгород вошел в пятерку самых бедных городов России.
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Федеральный социологический опрос, организованный независимым агентством ZOOM MARKET, который был проведен в апреле 2019 года, определил самые бедные города Российской Федерации. Среди бедных, самыми бедными названы российские города Саранск, Тамбов и Саратов. Белгород в этой пятерке занимает четвертую строчку рейтинга, за ним, на пятом месте, оказалась Пермь.

Соседний с Белгородом Воронеж занимает в этой таблице 9 место. Санкт-Петербург и Москва соответственно на 16 и 21 месте. Замыкают таблицу Симферополь и Новосибирск.

Опрос был проведен в 24 городах России, интервьюировали респондентов в возрасте от 18 до 64 лет. Было опрошено 3120 человек.

Отметим, что маркетинговое агентство Zoom Market было основано в 2008 году. Основной специализацией компании являются маркетинговые исследования рынка благосостояния и социологические опросы. За время своего существования агентство реализовало более 500 исследовательских проектов. Среди клиентов различные органы государственной и исполнительной власти и крупнейшие российские компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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