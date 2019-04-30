2019-04-30T09:17:26+03:00
Общество

Быть или не быть новым правилам благоустройства и Белгороде?

Сегодня депутаты во время очередной сессии горсовета рассмотрят протест прокуратуры по поводу принятых в январе правил благоустройства
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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новые правила благоустройства обсуждались в сессионном зале не раз и при активном участии горожан. Но тогда их мнение не учли.новые правила благоустройства обсуждались в сессионном зале не раз и при активном участии горожан. Но тогда их мнение не учли.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Сегодня, 30 апреля, в 14:00 состоится очередная сессия Белгородского городского Совета, на который депутаты рассмотрят протест городской прокуратуры по поводу правил благоустройства, обязывающих граждан за свой счет содержать муниципальные территории.

Напомним, что аналогичные протесты прокуратуры уже удовлетворены в Пушкарном и Прохоровке, теперь убирать прилегающую территорию жители этих населенных пунктов могут только с их письменного согласия. В Ровеньках 6 мая состоятся публичные слушания после принесенного протеста. Депутаты Шебекино также вскоре рассмотрят протест по поводу принятых правил благоустройства.

Отметим, что после обращения ряда депутатов горсовета, в частности, Екатерины Клоповской, Сергея Бочарникова, прокуратура Белгорода отреагировала и сочла принятые 20 января правила благоустройства города незаконными. По мнению прокуратуры, 13 глава правил противоречит Федеральному Законодательству и Конституции, так как предполагает принудительный труд по содержанию прилегающих территорий.

Также на повестке дня сессии есть и другие вопросы. В частности, об изменении правил пользования общественным транспортом, суть которых заключается в изменении порядка оплаты за проезд. Теперь платить за поездку нужно будет при входе, а не при выходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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