2019-04-29T18:32:48+03:00
Общество

1 и 5 мая в Белгороде ограничат движение транспорта

Меры безопасности связаны с проведением демонстраций в честь Первомая и празднованием Красной Горки
Ирина ТАРАСОВА
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1 и 5 мая в Белгороде ограничат движение транспорта.1 и 5 мая в Белгороде ограничат движение транспорта.Фото: "КП" Архив
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30 апреля с 23.00 и до окончания мероприятия 1 мая остановка и стоянка транспорта будут ограничены по Гражданскому проспекту от ул. Кн. Трубецкого до ул. Попова, по ул. Попова от проезда в районе знания правительства Белгородской области до ул. Супруновской, по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы, по ул. Победы от ул. Попова до Театрального проезда, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, от ул. Попова до Театрального проезда в районе здания правительства Белгородской области.

1 мая с 7.00 и до окончания мероприятии движение транспорта будет запрещено по Гражданскому проспекту от ул. Кн. Трубецкого до ул. Попова, по ул. Н. Чумичова от проспекта Славы до ул. Победы, по ул. Попова от проспекта Славы до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской, а также по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы, по ул. Победы от ул. Попова до Театрального проезда, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, от ул. Попова от Театрального проезда в районе здания правительства Белгородской области.

Движение рекомендуют осуществлять по объездным маршрутам по Свято-Троицкому бульвару, проспекту Славы, ул. Кн. Трубецкого, ул. Н. Чумичова.

1 мая также 15:30 до 17:30 будет ограничена скорость транспорта до 20 км/ч по ул. Попова от ул. Победы до ул. Супруновской, по ул. Победы от ул. Попова до Театрального проезда.

Кроме этого, на Красную Горку, 5 мая, будет введено одностороннее движение на участке автомобильной дороги по ул. Портовой от дома № 1 до дома № 47, а также ограничено движение транспорта по ул. Менделеева, малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (от ул. Железнякова до ул. Урожайной), пер. Урожайному, ул. Челюскинцев от дома № 99 до дома № 77.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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