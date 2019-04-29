СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-29T15:25:52+03:00

Ночью по Белгородской области возможны заморозки до -2 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Белгородской области сохранится переменная облачность. Местами небольшие, в отдельных пунктах умеренные дожди, днем местами грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, в низких местах возможны заморозки до 2 градусов мороза, днем столбик термометра покажет 8-13градусов тепла.

Обращаем внимание, что ожидаемое понижение температуры до 2 градусов мороза может представлять опасность для ранних яровых культур.

Также следует особое внимание следует уделить соблюдению правил пожарной безопасности: не перегружать электрические сети, следить за исправностью электропроводки.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Службу спасения по телефону «112». Также можно позвонить на «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области: 8 (4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU