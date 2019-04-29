В Белгороде проверят систему оповещения
Плановая комплексная проверка работоспособности систем оповещения пройдет завтра, 30 апреля
В Белгороде проверят систему оповещения.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде завтра, 30 апреля, во время плановой комплексной проверки будет установлена готовность работоспособности системы оповещения. В этот день уличные громкоговорители будут включены на Соборной площади с 14:00 до 15:00.
Горожан и гостей города просят сохранять спокойствие, когда включится система оповещения, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами. Если все же у кого-то возникнут вопросы, можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу, позвонив по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU