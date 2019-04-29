Аэропорт Старого Оскола заплатит 500 тысяч рублей штрафа за незаконную реконструкцию

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-29T14:22:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Апелляционный Арбитражный суд признал законным полумиллионный штраф, наложенный по требованию Белгородской транспортной прокуратуры на ОАО «Аэропорт Старый Оскол».

Как сообщалось ранее, Белгородская транспортная прокуратура в августе 2018 года провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ОАО «Аэропорт Старый Оскол». Проверка выявила, что аэропорт во время реконструкции пристроил помещение для пребывания пассажиров при посадке в воздушное судно без разрешения на реконструкцию.

В отношении юридического лица – ОАО «Аэропорт Старый Оскол», Белгородской транспортной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства предусмотрено получение разрешений на строительство).

По результатам его рассмотрения постановлением Верхне-Донского управления Ростехнадзора аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал его в Арбитражном суде Белгородской области, а после обратился и в Девятнадцатый Арбитражный Апелляционный суд (г. Воронеж).

Арбитражный Апелляционный суд по результатам судебного заседания, проходившего с участием представителя Белгородской транспортной прокуратуры, оставил жалобу заявителя без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Белгородской области без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU