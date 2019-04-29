Аэропорт Старого Оскола заплатит 500 тысяч рублей штрафа за незаконную реконструкцию
Апелляционный Арбитражный суд признал законным полумиллионный штраф, наложенный по требованию Белгородской транспортной прокуратуры на ОАО «Аэропорт Старый Оскол».
Как сообщалось ранее, Белгородская транспортная прокуратура в августе 2018 года провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ОАО «Аэропорт Старый Оскол». Проверка выявила, что аэропорт во время реконструкции пристроил помещение для пребывания пассажиров при посадке в воздушное судно без разрешения на реконструкцию.
В отношении юридического лица – ОАО «Аэропорт Старый Оскол», Белгородской транспортной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства предусмотрено получение разрешений на строительство).
По результатам его рассмотрения постановлением Верхне-Донского управления Ростехнадзора аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей.
Ответчик обжаловал его в Арбитражном суде Белгородской области, а после обратился и в Девятнадцатый Арбитражный Апелляционный суд (г. Воронеж).
Арбитражный Апелляционный суд по результатам судебного заседания, проходившего с участием представителя Белгородской транспортной прокуратуры, оставил жалобу заявителя без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Белгородской области без изменения.
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