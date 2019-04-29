В Белгородском университете пройдет встреча с писателем Виталием Мальковым

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-29T13:14:08+03:00

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Сегодня, 29 апреля в Центре гражданско-патриотического воспитания НИУ «БелГУ» состоится лингвокультурологическое мероприятие «В пекле огненной дуги». Белгородский писатель Виталий Мальков встретится с участниками великой Отечественной войны, детьми войны, а также студентами подготовительного факультета, института межкультурной коммуникации и международных отношений.

Виталий Мальков презентует свою книгу «В пекле огненной дуги». Также в рамках мероприятия состоится инсценировка фрагмента романа белгородского писателя. Своими воспоминаниями поделятся участников Великой Отечественной войны, прозвучат стихи Константина Симонова, Юлии Друниной, Валентина Гафта о войне в исполнении студентов.

Отметим, что роман белгородского писателя основан на реальных событиях и посвящен бойцам 70-ой армии, павшим в боях на курской дуге в 1943 году. В центре сюжета — судьбы двух пограничников, один из которых уроженец села Сухосолотино (ныне – Ивнянский район). По мнению автора, белгородцы должны знать о героическом поступке своего земляка. Кроме того, 70-я армия была сформирована из пограничников и войск НКВД, на которых в последние десятилетия было вылито чрезмерное количество грязи. Автор романа хотел показать, что среди этих людей было много тех, кто добросовестно служил, ничем не запятнав свою честь.

ИСТОЧНИК KP.RU