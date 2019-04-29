В Белгороде всю неделю синоптики прогнозируют дожди

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-29T10:49:18+03:00

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Понедельник, 29 апреля, выдался прохладным, особенно в сравнении с прошлыми теплыми, почти летними деньками. Но дожди, говорят синоптики, пришли надолго – они накроют область на всю неделю. Кроме того, ожидаются порывистый ветер и грозы.

Согласно прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в регионе ожидается порывистый ветер. Восточный ветер будет ночью и днем достигать от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Днем ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем ожидается от 11 до 16 градусов выше нуля.

Завтра, 30 апреля, температура понизится до +9 градусов, а ночная составит +5. 1 мая днем воздух прогреется до +10, а ночью столбик термометра покажет всего +2 градуса. Но уже со 2 мая температура начнет повышаться. Днем она составит +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU