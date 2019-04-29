СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-29T09:48:47+03:00

Белгородка не вылетела в Анталию из-за долгов по кредитам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Несмотря на то, что у женщины были путевки на руках, судебные приставы не пусти ее на отдых

Изменить размер текста: A A

Белгородка, ограниченная судебными приставами в праве на выезд за пределы Российской Федерации, не смогла вылететь в Анталию.

В международном аэропорту Белгорода в ходе проведения информационной акции «Узнай о своих долгах» совместно с сотрудниками Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте к судебным приставам обратилась женщина с просьбой проинформировать ее о наличии задолженности.

По ее словам, она знала, что у нее имеется задолженность по исполнительным производствам, однако сумма долга была ей неизвестна. Судебные приставы рассказали, что в отношении белгородки возбуждено 3 исполнительных производства о взыскании кредитной задолженности на общую сумму более 300 тысяч рублей. Кроме этого, судебные приставы проинформировали должницу, что в отношении нее вынесено ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации.

При этом женщина, приобретая путевки, заблаговременно не позаботилась о погашении задолженности по исполнительным производствам. В результате не только потеряла деньги, но и испортила отпуск.

Напомним, что узнать о своих долгах и оплачивать их, не выходя из дома или не покидая рабочее место, можно через сайт УФССП России по Белгородской области www.r31.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства» либо на сайт «Госуслуги.ru» или установить на телефон мобильное приложение «ФССП»

ИСТОЧНИК KP.RU