Белгородцы в 15-й раз встретили Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в канун празднования Пасхи в Иерусалиме в Великую Субботу сходит Благодатный огонь. Сотни жителей Белгорода по установившейся традиции собрались сегодня у ротонды, чтобы унести домой частичку святого огня.
С праздником Воскресения Христова всех белгородцев поздравил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанна. Обращаясь к собравшийся он сказал:
-0 Милость Божия для человеческого рода явилась Благодатным огнем в Великую Субботу. И у нас точно есть время до следующей Пасхи, чтобы исправить жизнь свою и сделать так, чтобы наш мир был миром любви, где царствует, прежде всего, радость, вера, надежда – все то, что соединяет нас вместе. Когда Господь являет свою милость, он объединяет весь человеческий род. Благодатный огонь сейчас по всей планете благодаря техническим средствам распространился. И люди, встречая Благодатный огонь, понимают, что наша земля уж не такая большая.
Отметим, что по установившейся традиции Благодатный огонь в Белгородскую область доставил известный белгородец, народный артист Российской Федерации Виталий Стариков.
ИСТОЧНИК KP.RU