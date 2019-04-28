2019-04-28T14:47:24+03:00
Общество

Парни из Губкина уходят Родине служить

С 1 апреля по 15 июня ряды Российской Армии пополнят 137 ребят из Губкина
Ирина ТАРАСОВА
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С 1 апреля по 15 июня ряды Российской Армии пополнят 137 ребят из Губкина.С 1 апреля по 15 июня ряды Российской Армии пополнят 137 ребят из Губкина.Фото: "КП" Архив
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С 1 апреля по 15 июля ряды Российской Армии пополнят 137 губкинцев. Во Дворце творчества поддержать и напутствовать новобранцев собрались жители Губкина на их торжественные проводы 23 апреля.

Этому мероприятию предшествовали другие события. Так, призывники возложили цветы к памятнику погибшим воинам и приняли участие в заздравном молебне в Спасо-Преображенском соборе. А затем их пригласили на тематический вечер «Уходим Родине служить». Провожали их военный комиссар Владимир Ансимов, начальник отдела молодежной политики Дмитрий Прочаковский, руководитель Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодежи «Поколение» Юрий Романов. От имени ветеранов, которые также пришли проводить ребят, слова поздравлений сказала председатель совета ветеранов педагогического труда Валентина Емельянова. Особым сюрпризом была песня от участник Великой Отечественной войны Владимира Вологи .

Сегодня губкинские реюятап уже разъезжаются по воинским частям. Кому-то выпала чесать служить в Президентском полку, а другим - пополнить Воздушно-космические силы в Плисецке. Много губкинских парней будет в рядах Воздушно-десантных войск – будущих десантников уже ждут в Туле, Пскове, Кубинке. Балтийский, Ждут ребят и на Северном и Черноморском флотах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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