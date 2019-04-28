В Белгороде продолжают ямочный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-28T12:32:14+03:00

На сегодняшний день отремонтировано 5862 квадратных метра дорожного полотна

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Вместе с капитальным в Белгороде проходит ямочный ремонт дорог. Отремонтировано 5862 квадратных метра дорожного полотна. Для больших ям применяется литая и плотная асфальтобетонная смесь, небольшие трещины заполняются материалом струйно-инъекционным способом.

На следующей неделе работы будут проводиться на ул. Ватутина, Донецкой, Щорса, Губкина, Лермонтова, Плеханова, Железнодорожной, Чапаева, Рабочей, проспекте Б. Хмельницкого и других.

Дорожную разметку обновят на Кашарском проезде, проспектах Гражданском, Ватутина, ул. Губкина, Народном бульваре, ул. Н. Чумичова, Архиерейской, возле НИУ БелГУ. На этой неделе была нанесена горизонтальная дорожная разметка на площади более 13 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU