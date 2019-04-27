В Белгороде на 8 участках идет капитальный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-27T19:40:16+03:00

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На 8 участках дорог в Белгороде идет капитальный ремонт. Всего же к 15 июня работы должны быть завершены на 15 участках, протяженность которых составляет 16 километров.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт выделено более 300 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. График составлен так, чтобы не создавать помех на дорогах в часы пик. Для информирования горожан на каждом объекте установлен паспорт.

Работы завершены на 2-м Кашарском переулке, на 90% выполнен ремонт на Студенческой. Замена дефектных бортовых камней ведется на улицах Харьковской, Супруновской, ул. Шершнева от проспекта Б.Хмельницкого до ул. Садовой, на пересечении ул. Студенческой с Промышленной. На 55% выполнена укладка верхнего слоя асфальта на проспекте Славы от проспекта Б.Хмельницкого до ул. Сумской и на 40% на ул. Некрасова от ул. Мичурина до пр. Б. Хмельницкого и ул. Садовой. К фрезерованию покрытия приступили на ул. Королева от пр. Ватутина до ул. Губкина. В мае к ремонту приступят на ул. Кн. Трубецкого, Садовой, 60 лет Октября, Железнякова и других.

Заместитель начальника по строительству МКУ «Управление капитального строительства» Игорь Лютенко говорит, что «гарантийный срок согласно заключенным договорам составляет пять лет. В течение этого срока подрядчик обязан устранять за свой счет все дефекты, возникшие в процессе эксплуатации».

При укладке нижнего слоя покрытия используется мелкозернистый асфальтобетон, верхнего - щебеночно-мастичный. Материал отличается повышенной прочностью и устойчив к образованию колеи.

ИСТОЧНИК KP.RU