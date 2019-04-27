2019-04-27T11:55:09+03:00
Общество

1 мая в Белгороде ограничат движение транспорта в связи с празднованием Первомая

Меры безопасности связаны с проведением демонстрации в честь праздника Весны и Труда
Ирина ТАРАСОВА
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1 мая в Белгороде ограничат движение транспорта в связи с проведением Первомайской демонстрации.1 мая в Белгороде ограничат движение транспорта в связи с проведением Первомайской демонстрации.Фото: "КП" Архив
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Праздник весны по-прежнему остается одним из самых любимых белгородцами. И многие жители областного центра выйдут на демонстрацию, несмотря на дачи и огороды, чтобы отметить праздник Весны и Труда. В связи с этим в центре города будет ограничено движение транспорта.

30 апреля остановка и стоянка транспорта будут ограничены с 23 до 16:30 1 мая по Гражданскому проспекту от ул. Кн. Трубецкого до ул. Попова, по ул. Попова от проезда в районе знания правительства Белгородской области до ул. Супруновской.

1 мая движение транспорта будет запрещено с 14:30 и до окончания шествия по Гражданскому проспекту от ул. Кн. Трубецкого до ул. Попова, по ул. Н. Чумичова от проспекта Славы до ул. Победы, по ул. Попова от проспекта Славы до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской.

Движение автомобилей рекомендуют осуществлять по объездным маршрутам по Свято-Троицкому бульвару и ул. Кн. Трубецкого.

Кроме того, с 15:30 до 17:30 будет ограничена скорость транспорта до 20 км/ч по ул. Попова от ул. Победы до ул. Супруновской, по ул. Победы от ул. Попова до Театрального проезда.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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