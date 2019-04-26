В Белгород внезапно пришло лето

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-26T15:15:27+03:00

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Сегодня днем в Белгороде дневная температура в тени достигала +24 градуса. К вечеру, обещают синоптики, столбик термометра покажет +17 градусов. Внезапное лето, которое наступило в эти дни, вызвало цветение даже такого теплолюбивого растения, как сакура.

Деревья стоят во всей красе, радуя горожан. Теплый день будет и завтра: уже утром температура достигнет +16, а днем составит +24. Днем будет солнечно.

В Центральном парке Белгорода зацвела сакура.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 28 апреля, также будет теплый летний день. Дневная температура составит +21 градус. К вечеру, говорят синоптики, возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU