В Белгородской области активизировались поджигатели
Во время пожара, который произошел в Старом Осколе, в кабинете главного бухгалтера сгорели документы и имущество на 130 тысяч рублей. А в Прохоровке неизвестный разбил окно и поджег стоматологический кабинет на улице Советской.
В первом случае поджигателем оказался 24-летний староосколец, который ранее не был судим. По предварительным данным, он конфликтовал с коллегой и решил таким образом отомстить, пробравшись ночью в кабинет бухгалтера. Мебель он облил растворителем и поджег кабинет.
В Прохоровке по горячим следам полицейские задержали другого поджигателя, 30-летнего местного жителя. Причины, которые побудили его совершить такой поступок, пока неизвестны. Установлено, что поджигатель неоднократно был судим за различные преступления.
В отношении обоих поджигателей возбуждены уголовные дела, и они будут отвечать перед законом.
ИСТОЧНИК KP.RU