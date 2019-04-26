2019-04-26T16:26:24+03:00
Общество

В Белгородской области активизировались поджигатели

В Старом Осколе на днях сгорел кабинет бухгалтера, а в Прохоровке сожгли кабинет стоматолога
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области активизировались поджигатели.В Белгородской области активизировались поджигатели.Фото: "КП" Архив
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Во время пожара, который произошел в Старом Осколе, в кабинете главного бухгалтера сгорели документы и имущество на 130 тысяч рублей. А в Прохоровке неизвестный разбил окно и поджег стоматологический кабинет на улице Советской.

В первом случае поджигателем оказался 24-летний староосколец, который ранее не был судим. По предварительным данным, он конфликтовал с коллегой и решил таким образом отомстить, пробравшись ночью в кабинет бухгалтера. Мебель он облил растворителем и поджег кабинет.

В Прохоровке по горячим следам полицейские задержали другого поджигателя, 30-летнего местного жителя. Причины, которые побудили его совершить такой поступок, пока неизвестны. Установлено, что поджигатель неоднократно был судим за различные преступления.

В отношении обоих поджигателей возбуждены уголовные дела, и они будут отвечать перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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