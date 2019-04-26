СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-26T14:26:50+03:00

Сегодня в Белгороде возлагают цветы к памятникам ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В этом году 26 апреля исполняется 33 года со дня страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. В современном мире Чернобыльская катастрофа является крупнейшей в истории атомной энергетики: она стала самой масштабной как по количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной по количеству жертв.

Напомним, что взрыв на АЭС в Чернобыле произошёл в 01:23, именно в это время четвертый энергоблок оказался в эпицентре аварии.

Страшная авария на Чернобыльской АЭС затронула весь мир ввиду своей масштабности. Впервые дни после взрывов в четвертом энергоблоке люди в радиусе 30 км от АЭС были вынуждены покинуть свои дома — эвакуации подлежали свыше 115 тысяч человек. Огромное количество людей и спецтехники было задействовано в ликвидации последствий взрыва — силы более 600 тысяч человек понадобились, чтобы минимизировать последствия произошедшего. В результате аварии на АЭС из-за горящего реактора образовалось радиоактивное облако, которое выпало в виде осадков по огромной территории Европы, России, Белоруссии и Украины.

Ежегодно 26 апреля с 1986-го года весь мир вспоминает о жертвах и тяжёлых последствиях чернобыльской катастрофы, в школах и других образовательных учреждениях проходят траурные выставки и минуты молчания.

В Белгороде, Старом Осколе, Шебекино, Валуйках и других населенных пунктах области чествуют ветеранов-чернобыльцев, которые смогли противостоять страшнейшей катастрофе ценой здоровья и многих, многих жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU