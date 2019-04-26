Подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-26T13:11:13+03:00

Они называют корабль самой большой субмариной в мире

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Длина подводной лодки «Белгород» составляет 184 метра. Подводное водоизмещение – свыше 30 тысяч тонн. Она может погрузиться на глубину около 500 метров. Западные военные эксперты уже назвали ее самой большой подводной лодкой в мире.

И пока западные журналисты наперебой восхваляют достоинства субмарины «Белгород», в Пентагоне опасаются, что одна подводная лодка, вооруженная «Посейдонами», «выпустит больше радиации», чем весь ядерный арсенал Белого дома.

Напомним, что субмарину «Белгород», на борт которой установили аппарат «Посейдон», спустили на воду в Северодвинске. До конца 2020 года она будет проходить испытания и пополнит флот России после проведения испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU