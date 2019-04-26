2019-04-26T11:37:26+03:00
Общество

В Белгороде ограничат движение в связи с проведением пасхальных мероприятий

Как проехать по городу 28 апреля и 5 мая
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде ограничат движение в связи с проведением пасхальных мероприятий.В Белгороде ограничат движение в связи с проведением пасхальных мероприятий.
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В Белгороде ограничат движение в связи с проведением в областном центре пасхальных мероприятий. 28 апреля и 5 мая будет введено одностороннее движение на участке автомобильной дороги по ул. Портовой (от дома № 1 до дома № 47).

В эти дни также будет ограничено движение транспорта: по улице Менделеева, малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (от улице Железнякова до улицы Урожайной); переулку Урожайному, улице Челюскинцев от дома № 99 до дома № 77.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства и просит водителей заблаговременно выбирать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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