2019-04-26T11:27:38+03:00
Общество

Белгородские энергетики построят сети электроснабжения для 890 участков ИЖС

На реализацию областной программы мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов ИЖС будет направлено 230 миллионов рублей
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В 2019 году Белгородэнерго обеспечит сетевой инфраструктурой 18 микрорайонов, расположенных в Белгороде, Белгородском, Яковлевском, Алексеевском районах и Старооскольском городском округе. Наибольший объем работ запланирован в пригороде областного центра: микрорайонах «Восточный» и «Юго-Западный 2.5», «Майский-80», «Разумное-71 и -81», «Пушкарное-78», «Шишино-84», «Стрелецкое-73 и 83», а также микрорайоне «Бионика» проекта «Новая жизнь».

В Старооскольском городском округе работы продолжатся в микрорайонах «Строитель», «Пролески», «Федосеевка» и «Набокинские сады». В Яковлевском районе подключиться к сети смогут 50 участков в микрорайоне «Глушинский», в Алексеевском – 30 участков в микрорайоне «Ильинка».

Всего по программе ИЖС энергетики планируют ввести в эксплуатацию порядка 50 км новых линий электропередачи 0,4-10 кВ и 15 комплектных трансформаторных подстанций совокупной мощностью 3,2 МВт.

Программа по инженерному обустройству микрорайонов массовой жилой застройки ежегодно утверждается постановлением правительством Белгородской области. Начиная с 2005 года, Белгородэнерго уже обеспечило электроснабжение более 71 тысячи участков, построив для этого свыше 5 тыс. км ЛЭП 0,4-10 кВ. Энергосистеме региона за это время индивидуальное строительство прибавило более 200 МВт новой мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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