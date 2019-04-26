Белгородцам расскажут, как узнать о своих долгах, не выходя из дома
Сегодня, 26 апреля, белгородские судебные приставы присоединятся к Всероссийской информационной акции Федеральной службы судебных приставов «Узнай о своих долгах». Судебные приставы расскажут белгородцам, как самостоятельно, не выходя из дома или офиса, оперативно получать информацию о задолженностях и оплачивать их через интернет.
Должностные лица службы научат пользоваться электронными ресурсами ФССП России: «Банком данных исполнительных производств» и «Личным кабинетом стороны исполнительного производства». Кроме этого, всем желающим помогут установить мобильное приложение «ФССП» и на практике покажут его применение.
Мобильные группы судебных приставов будут работать: в международном аэропорту Белгорода с 10.00 до 13.00; в мегакомплексе «ГРИНН» с 17.00 до 19.00; в ТРЦ «Боше» с 17.00 до 19.00 Старого Оскола; в ТРЦ «Спутник Губкин» с 17.00 до 19.00 Губкина; в районных МФЦ с 10.00 до 13.00.
Те граждане, которые узнают, что являются должниками по исполнительным производствам, получат возможность оплатить задолженность прямо на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU