2019-04-26T09:34:23+03:00
Общество

Белгородцам расскажут, как узнать о своих долгах, не выходя из дома

Сегодня в Белгородской области судебные приставы проводят акцию «Узнай о своих долгах»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Сегодня, 26 апреля, белгородские судебные приставы присоединятся к Всероссийской информационной акции Федеральной службы судебных приставов «Узнай о своих долгах». Судебные приставы расскажут белгородцам, как самостоятельно, не выходя из дома или офиса, оперативно получать информацию о задолженностях и оплачивать их через интернет.

Должностные лица службы научат пользоваться электронными ресурсами ФССП России: «Банком данных исполнительных производств» и «Личным кабинетом стороны исполнительного производства». Кроме этого, всем желающим помогут установить мобильное приложение «ФССП» и на практике покажут его применение.

Мобильные группы судебных приставов будут работать: в международном аэропорту Белгорода с 10.00 до 13.00; в мегакомплексе «ГРИНН» с 17.00 до 19.00; в ТРЦ «Боше» с 17.00 до 19.00 Старого Оскола; в ТРЦ «Спутник Губкин» с 17.00 до 19.00 Губкина; в районных МФЦ с 10.00 до 13.00.

Те граждане, которые узнают, что являются должниками по исполнительным производствам, получат возможность оплатить задолженность прямо на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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