СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-25T17:27:57+03:00

В преддверии Пасхи белгородские спасатели беседовали с духовенством о соблюдении правил безопасности. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

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В преддверии Пасхи инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области проводят профилактические осмотры, противопожарные инструктажи и беседы в храмах региона. На территории области массовые мероприятия, связанные с празднованием Пасхи будут проходить на 266 объектах религиозного назначения. При проведении осмотров нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Отметим, что на всенощную в церквях и храмах обычно собирается большое количество верующих. В этот момент у всех в руках будут зажженные свечи, которые могут стать источником пожара. Именно поэтому инспекторы напоминают, что во всех храмах в день Пасхи должны быть первичные средства тушения огня, такие как огнетушитель, вода и песок.

Кроме того, в церковных зданиях в обязательном порядке должна быть исправна электропроводка, доступны эвакуационные выходы.

В ходе бесед с духовенством сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и определили порядок первоочередных действий в случае возникновения пожара или иного чрезвычайного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU