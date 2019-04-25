2019-04-25T16:26:26+03:00
Происшествия

В центре Белгорода автомобиль вылетел на тротуар после столкновения

В результате ДТП пострадал пассажир одного из автомобилей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, сегодня, 25 апреля около 9 часов утра, произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Попова и Преображенская. В результате столкновения «Мазды» и «Сааб» один из автомобилей вылетел на тротуар.

Инспекторы городского ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Во время автомобильной аварии пострадала пассажирка «Мазды». Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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