В центре Белгорода автомобиль вылетел на тротуар после столкновения
В результате ДТП пострадал пассажир одного из автомобилей
.Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, сегодня, 25 апреля около 9 часов утра, произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Попова и Преображенская. В результате столкновения «Мазды» и «Сааб» один из автомобилей вылетел на тротуар.
Инспекторы городского ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Во время автомобильной аварии пострадала пассажирка «Мазды». Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU