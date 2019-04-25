В Белгородской области обнаружен схрон боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-25T15:17:43+03:00

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Во время совместных мероприятий управлений ФСБ и МЧС Белгородской области обнаружили тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Схрон с опасной находкой находился в хуторе Вознесеновка Яковлевского городского округа. Сотрудники спецслужб насчитали 65 минометных мин, десять противотанковых мин и один реактивный снаряд.

Все боеприпасы транспортировали на специальный полигон и уничтожили. Спасатели напоминают, что даже по прошествии 74 лет после окончания Великой Отечественной войны на территории области периодически обнаруживаются взрывоопасные предметы. Поэтому органы безопасности и правоохранительные структуры стараются не допустить использования таких находок в противоправных действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU