В Белгороде должника по алиментам признали безвестно отсутствующим

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-25T14:15:43+03:00

Это дает право женщине обратиться за назначением пенсии по случаю потери кормильца

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Должник, которого долгое время разыскивали судебные приставы, по решению суда признан безвестно отсутствующим. Теперь женщина имеет право обратиться за назначением пенсии по случаю потери кормильца

Еще в 2013 году было заведено розыскное дело по установлению местонахождения должника, так как он не исполнял решение суда по выплате алиментов, по месту регистрации отсутствовал, официально не числился трудоустроенным, на телефонные звонки не отвечал.

Но проведенный комплекс исполнительно-розыскных мероприятий результата не дал, в связи с чем судебные приставы разъяснили взыскательнице о ее праве обращения в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Женщине помогли подготовить необходимые документы и в апреле этого года Октябрьский районный суд Белгорода, рассмотрев дело, признал должника безвестно отсутствующим.

Теперь в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» взыскательница имеет право на назначение пенсии по случаю потери кормильца.

ИСТОЧНИК KP.RU