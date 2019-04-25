2019-04-25T10:36:03+03:00
Общество

При «захвате» белгородской деревеньки будет участвовать кавалерия

4 мая в области во время исторического фестиваля будет организована реконструкция событий лета 1919 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/rekonstrukciyabelgorod.Фото: vk.com/rekonstrukciyabelgorod.
Изменить размер текста:

4 мая в Белгородской области на территории Головинского сельского поселения в 3-й раз пройдет военно-исторический фестиваль «Белгородчина. Столетия воинской славы!». Во время фестиваля будет организована реконструкция событий Гражданской войны «Лето 19-го». Всего к участию привлечено около 400 реконструкторов и даже кавалерия.

Военно-исторический фестиваль будет посвящен 100-летию событий, происходивших на территории региона летом 1919 года, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Реконструкторы приедут из различных регионов России, в том числе и из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Ростовской, Орловской областей, Крыма и Краснодарского края. Зрителям обещают показать не только показать бронетехнику времен Первой мировой войны, они смогут побывать внутри пушечного броневика Маннесманн-Мулаг и легкого броневика Русс-Балт, увидеть другое оружие тех времен.

Сами реконструкторы будут одеты в исторически достоверную униформу и экипированы по случаю. Зрители увидят разбитые лагеря и призывные пункты красных и белых, анархистов. И даже смогут принять участие в интерактивной игре – штыковом бою.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородском районе стартовала акция «Обелиск»
Белгородца задержали прямо в бане с украденным миллионом
В белгородском урочище Титовский бор собрали 25 кубометров бытового мусора
Белгородец разместил на сайте интимных знакомств фото и телефон своей знакомой без ее ведома
Белгородские таможенники за обшивкой автобуса нашли старинную икону
В Белгороде стартовали Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В белгородской колонии нашли мертвым виновного в смерти 9-летней девочки из Уразово
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Важно! Городские парки Белгорода обработают против клещей
Белгородка получила долг по зарплате в размере 204 тысяч рублей
Белгородские лесничие приняли участие в реализации проекта «Зеленая столица»
7 инновационных проектов молодых ученых-белгородцев получили финансовую поддержку
Энергетики предлагают белгородцам новую услугу
На Пасху в Белгороде пустят дополнительные автобусы и троллейбусы
Из Белгорода в столицу будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка»
Где в Белгороде в пасхальные праздники ограничат движение транспорта
Белгородские судебные приставы с начала года выдворили из страны 24 иностранных граждан
В Белгороде третьи сутки ищут уплывшего на лодке парня
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
Белгородец предстанет перед судом за совершение серии преступлений
Из окна 3 этажа клинической больницы святителя Иоасафа выпал мужчина
Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад
Белгородцы высадили растения на месте бывшей свалки
Белгородка украла мобильник у бывшего мужа
В Белгороде на 4 гектарах заложили зеленую дубраву
Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь