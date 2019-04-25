При «захвате» белгородской деревеньки будет участвовать кавалерия

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-25T10:36:03+03:00

4 мая в области во время исторического фестиваля будет организована реконструкция событий лета 1919 года

Изменить размер текста: A A

4 мая в Белгородской области на территории Головинского сельского поселения в 3-й раз пройдет военно-исторический фестиваль «Белгородчина. Столетия воинской славы!». Во время фестиваля будет организована реконструкция событий Гражданской войны «Лето 19-го». Всего к участию привлечено около 400 реконструкторов и даже кавалерия.

Военно-исторический фестиваль будет посвящен 100-летию событий, происходивших на территории региона летом 1919 года, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Реконструкторы приедут из различных регионов России, в том числе и из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Ростовской, Орловской областей, Крыма и Краснодарского края. Зрителям обещают показать не только показать бронетехнику времен Первой мировой войны, они смогут побывать внутри пушечного броневика Маннесманн-Мулаг и легкого броневика Русс-Балт, увидеть другое оружие тех времен.

Сами реконструкторы будут одеты в исторически достоверную униформу и экипированы по случаю. Зрители увидят разбитые лагеря и призывные пункты красных и белых, анархистов. И даже смогут принять участие в интерактивной игре – штыковом бою.

ИСТОЧНИК KP.RU