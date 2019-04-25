Белгородца задержали прямо в бане с украденным миллионом
Деньги злоумышленник украл у сожительницы и закатил банную вечеринку
Белгородца задержали прямо в бане с украденным миллионом.Фото: "КП" Архив
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Полицейские задержали ранее судимого 40-летнего белгородца прямо в бане, где он отдыхал на украденные деньги. 950 тысяч злоумышленник украл у своей подруги, воспользовавшись ее отсутствием.
Мужчина ограбил свою подругу, когда ее не было дома. Он узнал, что она хранит крупную сумму денег в шкафу и воспользовался удобным случаем, чтобы присвоить их. Но женщина быстро обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За крупную кражу он может получить срок до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU