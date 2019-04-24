2019-04-24T17:01:58+03:00
Общество

В белгородском урочище Титовский бор собрали 25 кубометров бытового мусора

В уборке приняли участие инспекторы Шебекинского лесничества
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службыуправления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото пресс-службыуправления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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В белгородском урочище Титовский бор во время уборки территории сотрудники ОГСАУ «Лесопожарный центр» совместно с инспекторским составом ОКУ «Шебекинское лесничество» собрали 25 кубометров бытового мусора.

Данная территория была выбрана не случайно. На территории урочища, общая площадь которого 257 гектаров, произрастают деревья-долгожители — дубы и ель, которые в 1991 году внесены в перечень региональных памятников природы Белгородской области. В 1991 году решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов урочище «Титовский бор» получило статус особо охраняемой природной территорией. В годы Великой Отечественной войны в бору оборонялись бойцы и партизаны от нацистов. До сих пор в этом лесу видны следы окопов и землянок.

В уборке приняли участие 40 человек. В ходе мероприятия убрано 7 гектаров площади, собрано 25 кубических метров бытового мусора и скопившейся валежной древесины.

Мероприятия по наведению экологического и санитарного порядка, обустройства, благоустройства и озеленению территорий в Белгородской области планируется продолжать до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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