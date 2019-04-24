2019-04-24T14:57:27+03:00
Общество

Белгородские таможенники за обшивкой автобуса нашли старинную икону

Икона Успения Пресвятой Богородицы находилась в личных вещах водителя автобуса Москва – Бердянск
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Белгородской таможни.Фото: пресс-служба Белгородской таможни.
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Белгородские таможенники изъяли из-за обшивки автобуса старинную икону Успения Пресвятой Богородицы. Она не была задекларирована и находилась среди личных вещей водителя автобуса, который следовал по маршруту «МоскваБердянск». Подлинную историческую и культурную ценность находки определит искусствоведческая экспертиза. После этого будет решено, возбуждать ли дело об административном правонарушении.

После того, как была обнаружена такая историческая вещь, таможенники и пограничники приняли решение более тщательно досмотреть автобус. Вскоре под обшивкой багажного отделения был найден тайник. А в нем были спрятаны автозапчасти: колесная шпилька, задняя стремянка, амортизаторы и колодки. Все это было оценено в 60 тысяч рублей.

Автобус вместе с обнаруженными вещами был оправлен в камеру хранения вещественных доказательств пункта пропуска «Нехотеевка». На водителя завели дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Пассажирам пришлось добираться другими рейсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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