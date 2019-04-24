СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-24T14:23:44+03:00

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В Белгороде стартовали Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной. Участников соревнований поприветствовали двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, мэр Белгорода Юрий Галдун, руководитель администрации губернатора Белгородской области Владимир Перцев и другие почетные гости.

Более 700 спортсменов из 44 регионов России участвуют в соревнованиях в этом году. Есть также спортсмены из Донецка, Луганска, Латвии и Норвегии.

В соревнованиях будут разыграны 60 комплектов наград в нескольких видах испытаний. Так, девушки будут соревноваться на разновысоких брусьях, бревне, в вольных упражнениях и опорном прыжке. Юношей ждут брусья, перекладина, снаряд «конь-махи», кольца, вольные упражнения и опорный прыжок.

Состязания продлятся до 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU