2019-04-24T12:47:07+03:00
Общество

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

Субмарина станет первым носителем новейшего российского оружия — беспилотника «Посейдон»
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На воду спустили атомную подводную лодку специального назначения «Белгород». Фото: Олег Кулешов.На воду спустили атомную подводную лодку специального назначения «Белгород». Фото: Олег Кулешов.
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В Северодвинске на судостроительном комплексе «Севмаш» спустили на воду атомную подводную лодку специального назначения «Белгород». Субмарина способна нести беспилотную многоцелевую систему «Посейдон».

Впервые о разработке подводных аппаратов такого типа заговорили после обращения к Федеральному собранию Владимира Путина. Тогда он рассказал, что подобные субмарины могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволяет поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Во время спуска на воду командир субмарины Антон Алехин по традиции разбил бутылку шампанского о стальной борт корабля. За церемонией через телемост наблюдал российский президент Владимир Путин.

Сообщают, что подводная лодка и беспилотники пройдут совместные испытания, а затем поступят на вооружение ВМФ РФ. Испытания продлятся два года.

Отметим, что «Посейдон» также способен уничтожать цели на межконтинентальной дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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