2019-04-24T11:53:55+03:00
Общество

В белгородской колонии нашли мертвым виновного в смерти 9-летней девочки из Уразово

Тело осужденного нашли 20 апреля в комнате для хранения имущества осужденных
Ирина ТАРАСОВА
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Могилку 9-летней девочки завалили цветами и игрушками.Могилку 9-летней девочки завалили цветами и игрушками.Фото: "КП" Архив
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В валуйской исправительной колонии строгого режима № 7 20 апреля нашли мертвым 32-летнего мужчину, который был осужден за убийство 9-летней девочки из Уразово.

Региональный следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии. В пресс-службе ведомства сообщают, что судебно- медицинское исследование тела позволит установить причину смерти и сделать вывод о ее характере. При этом имя убитого в следственном комитете не раскрывают.

Напомним, что мужчина был приговорен к 23 годам заключения. Его также обязали выплатить 3 миллиона рублей компенсации. Убийство произошло в июле прошлого года в Уразово. После того, как выяснилось, что мужчина был цыганом, в дома местных жителей-цыган начали поступать угрозы, в поселке даже подожгли два дома, многие были вынуждены уехать.

9-летнюю девочку похоронили в день ее рождения, вся могилка малышки была усыпана цветами и игрушками...

ИСТОЧНИК KP.RU

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