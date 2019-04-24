2019-04-24T10:22:43+03:00
Общество

Важно! Городские парки Белгорода обработают против клещей

Жителей города просят во время обработки и в течение трех часов после ее окончания не посещать указанные места отдыха
Ирина ТАРАСОВА
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Городские парки Белгорода обработают против клещей.Городские парки Белгорода обработают против клещей.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде специалисты проведут акарицидную обработку парков и урочищ города. Жителей города просят во время обработки и в течение трех часов после ее окончания не посещать указанные места отдыха.

Работы будут проводиться по следующему графику:

25.04.2019 года (четверг) с 7:00 – 9:30 – парк «Центральный»; с 9:30 – 12:00 – парк «Победы»; с 12:00 – 13:00 – парк «Котофей»; с 13:30 – 14:30 – зеленая зона на реке Везелка в районе ул. Левобережной;

26.04.2019 года (пятница): с 7:00 – 7:30 – парк «Южный»; с 7:30 – 8:00 – сквер по ул.Есенина в районе памятника С.А. Есенину; с 8:30 – 9:30 – сквер по ул. Есенина в районе скульптурной композиции «Книга»; с 10:00 – 12:00 – парк «Памяти»; с 12:30 – 13:30 – зеленая зона пляжа «Центральный» (левый и правый берег) на реке Северский Донец; с 14:00 – 15:00 – зеленая зона на Белгородском водохранилище в районе ул. Песчаной.

Возможны изменения в графике работ в связи с погодными условиями.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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