2019-04-24T09:37:05+03:00
Общество

Белгородка получила долг по зарплате в размере 204 тысяч рублей

Под контролем судебных приставов жительнице Нового Оскола выплачена задолженность за время вынужденного прогула
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Под контролем судебных приставов новооскольчанке выплачена задолженность по заработной плате за время вынужденного прогула а размере 204 тысяч рублей

Получив на исполнении дело, судебный пристав-исполнитель уведомил должника, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, предоставленный для добровольной оплаты, будет взыскан исполнительский сбор, применены меры принудительного исполнения, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.

Более того, на автотранспорт компании был наложен арест.

После этих мер должник оплатил задолженность в добровольный срок, денежные средства были перечислены взыскательнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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