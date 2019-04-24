Белгородка получила долг по зарплате в размере 204 тысяч рублей
Под контролем судебных приставов новооскольчанке выплачена задолженность по заработной плате за время вынужденного прогула а размере 204 тысяч рублей
Получив на исполнении дело, судебный пристав-исполнитель уведомил должника, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, предоставленный для добровольной оплаты, будет взыскан исполнительский сбор, применены меры принудительного исполнения, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.
Более того, на автотранспорт компании был наложен арест.
После этих мер должник оплатил задолженность в добровольный срок, денежные средства были перечислены взыскательнице.
ИСТОЧНИК KP.RU