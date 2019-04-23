Белгородские лесничие приняли участие в реализации проекта «Зеленая столица»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-23T17:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках реализации проекта «Зеленая столица» на территории Белгородского, Ракитянского и Прохоровского районов были проведены масштабные экологические субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов области.

Так, на территории Веселолопанского сельского поселения Белгородского района в посадке деревьев приняли участие около 150 человек. На площади 12 гектаров было высажено 14 тысяч сеянцев сосны обыкновенной, выращенных на питомниках ОГСАУ «Лесопожарный центр». В Беломестненском сельском поселении было высажено 14 тысяч яблонь и абрикос на площади 8 гектаров. А в Новосадовском сельском поселении сотрудниками ОКУ «Белгородское лесничество», совместно с сотрудниками администрации Белгородского района, администрацией Новосадовского сельского поселения, представителями профсоюза «Правда», АНО «Зеленая Эра» и волонтерами на площади 20 гектаров высадили 300 килограммов желудя.

В закладке сквера силовых структур Белгородской области на территории Прохоровского района приняли лесничие. Всего участвовало свыше трехсот человек. Участники мероприятия высадили более 1400 саженцев плодовых деревьев: яблони и черешни различных сортов, вишни, абрикос, алычу, сливу и груши.

На территории Ракитянского района сотрудники ОКУ «Ракитянское лесничество» провели открытые экологические уроки с учащимися районных школ (Пролетарская СОШ №1 и Пролетарская СОШ №2). Цель урока – привлечение внимания школьников к вопросам восстановления и сохранения лесных богатств. 50 учащихся старших классов совместно с лесничими очистили лесные насаждения от мусора в Урочище «Становское» поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области.

А на территории дендропарка «Дружба»», расположенном в поселке Ракитное, сотрудники департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области и сотрудники администрации Ракитянского района высадили ракиты, приобретенные в результате акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!» осенью 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU