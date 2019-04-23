Энергетики предлагают белгородцам новую услугу

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-23T15:42:59+03:00

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Актуальность такой услуги связана с участившимися случаями возгораний по причине неудовлетворительного состояния внутренних сетей зданий и сооружений потребителей. Стоимость сервиса для однофазного ввода составит 350 рублей с НДС, для трехфазного - 495 рублей с НДС.

В состав услуги входит ревизионная проверка безопасного функционирования прибора учета, вводных коммутационных аппаратов и автоматических выключателей отходящих групп распределительного щита бытовых потребителей и юридических лиц.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Специалисты проверят оборудование на наличие следов нагрева на местах соединений токопроводников и коммутационных аппаратов, в случае отклонений от нормы выровняют нагрузку фаз при наличии такой возможности, а также проведут замеры силы тока и напряжения, подтянут винты зажимов коммутационных аппаратов, автоматических выключателей и других соединительных элементов цепи распределительного щита.

Получить услугу можно, обратившись в ближайший клиентский офис филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», а также в рамках заявки на замену и установку прибора учета электроэнергии. Дополнительная информация - по телефону прямой линии МРСК Центра 13-50.

ИСТОЧНИК KP.RU