7 инновационных проектов молодых ученых-белгородцев получили финансовую поддержку

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-23T16:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде завершился конкурсный отбор проектов молодых ученых по грантовой программе «УМНИК». В финале конкурса были представлены проекты 56 молодых инноваторов НИУ «БелГУ», боровшихся за грант в размере 500 000 рублей.

По итогам конкурса грантовую поддержку получили 17 проектов, 7 из которых будут выполняться под руководством молодых инноваторов НИУ «БелГУ». Финансирование по программе «УМНИК» осуществляется для проведения исследований и разработки новых продуктов и технологий по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

Среди победителей – проекты «Разработка системы мониторинга и обнаружения нефтешлама на основе резистивно-акустического метода контроля» Максима Бакнина;

«Разработка технологии синтеза диацетонитрила - важного блока в синтезе субстанций лекарственных и агропрепаратов» Дианы Добродомовой; «Разработка аппаратно-программной симуляционной модели для проведения хирургических вмешательств на сосудах нижней конечности и диагностики заболеваний» Елены Ивахно и других.

Также стали известны результаты конкурса УМНИК-Технет «Развитие национальной технологической инициативы», прошедшего в Москве. В числе победителей – аспирант НИУ «БелГУ» Владимир Киселев с проектом «Разработка адаптивной системы мультиспектрального освещения».

ИСТОЧНИК KP.RU