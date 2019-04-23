2019-04-23T16:03:34+03:00
Общество

7 инновационных проектов молодых ученых-белгородцев получили финансовую поддержку

56 молодых инноваторов НИУ «БелГУ» боролись за грант в размере 500 000 рублей
Поделиться:
7 инновационных проектов молодых ученых-белгородцев получили финансовую поддержку.7 инновационных проектов молодых ученых-белгородцев получили финансовую поддержку.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде завершился конкурсный отбор проектов молодых ученых по грантовой программе «УМНИК». В финале конкурса были представлены проекты 56 молодых инноваторов НИУ «БелГУ», боровшихся за грант в размере 500 000 рублей.

По итогам конкурса грантовую поддержку получили 17 проектов, 7 из которых будут выполняться под руководством молодых инноваторов НИУ «БелГУ». Финансирование по программе «УМНИК» осуществляется для проведения исследований и разработки новых продуктов и технологий по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

Среди победителей – проекты «Разработка системы мониторинга и обнаружения нефтешлама на основе резистивно-акустического метода контроля» Максима Бакнина;

«Разработка технологии синтеза диацетонитрила - важного блока в синтезе субстанций лекарственных и агропрепаратов» Дианы Добродомовой; «Разработка аппаратно-программной симуляционной модели для проведения хирургических вмешательств на сосудах нижней конечности и диагностики заболеваний» Елены Ивахно и других.

Также стали известны результаты конкурса УМНИК-Технет «Развитие национальной технологической инициативы», прошедшего в Москве. В числе победителей – аспирант НИУ «БелГУ» Владимир Киселев с проектом «Разработка адаптивной системы мультиспектрального освещения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские лесничие приняли участие в реализации проекта «Зеленая столица»
Энергетики предлагают белгородцам новую услугу
На Пасху в Белгороде пустят дополнительные автобусы и троллейбусы
Из Белгорода в столицу будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка»
Где в Белгороде в пасхальные праздники ограничат движение транспорта
Белгородские судебные приставы с начала года выдворили из страны 24 иностранных граждан
В Белгороде третьи сутки ищут уплывшего на лодке парня
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
Белгородец предстанет перед судом за совершение серии преступлений
Из окна 3 этажа клинической больницы святителя Иоасафа выпал мужчина
Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад
Белгородцы высадили растения на месте бывшей свалки
Белгородка украла мобильник у бывшего мужа
В Белгороде на 4 гектарах заложили зеленую дубраву
Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь