СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-23T15:19:23+03:00

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В воскресенье, 28 апреля, на Пасху в Белгороде пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. Их оборудуют специальными табличками. Транспорт запустят с 9 утра по нескольким маршрутам.

Так, 6 троллейбусов отправятся от железнодорожного вокзала до Железнякова по маршруту № 5. 4 автобуса отправятся от БГТУ до Ячнево, затем до Урожайной, Портовой, кладбища (по маршруту № 7). 1 автобус отправится от универмага «Белгород» до кладбища на улице Трунова (маршрут № 9 А). 8 автобусов отправятся от школы № 43 до Ячнево по маршруту № 15. Также дополнительные автобусы пойдут по маршрутам № 10, 17, 24, 24а, 229 у, 229.

28 апреля в 2.30 пустят 2 дополнительных автобуса после праздничной службы. 1-йбудет ожидать горожан на перекрестке Преображенской и Попова, отправится по Мичурина, Попова, Садовой, Железнякова, Богдана Хмельницкого к аэропорту. А 2-й будет стоять на остановке «Улица Николая Чумичова» и отправится по проспекту Славы на железнодорожный вокзал и Вокзальную.

ИСТОЧНИК KP.RU