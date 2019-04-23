2019-04-23T12:15:05+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы с начала года выдворили из страны 24 иностранных граждан

Все они нарушили режим пребывания на территории России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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С начала года белгородские приставы выдворили за пределы России 24 иностранных граждан. Все они нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.

Из них, на родину отправились: 6 человек в Армению, 5 — в Узбекистан, 4 — в Украину, 3 — в Нигерию. Остальные уехали в Афганистан, Вьетнам, Индию и Гвинею. Также в страны дальнего и ближнего зарубежья принудительно выдворены 4 женщины.

Отметим, что все нарушители препровождались сотрудниками специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области в международные аэропорты Москвы и Воронежа.

Кроме этого, белгородские судебные приставы также оказали содействие другим территориальным органам ФССП России в препровождении 38 граждан Украины до пункта пропуска через государственную границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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