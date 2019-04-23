Белгородские судебные приставы с начала года выдворили из страны 24 иностранных граждан

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-23T12:15:05+03:00

Все они нарушили режим пребывания на территории России

Изменить размер текста: A A

С начала года белгородские приставы выдворили за пределы России 24 иностранных граждан. Все они нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.

Из них, на родину отправились: 6 человек в Армению, 5 — в Узбекистан, 4 — в Украину, 3 — в Нигерию. Остальные уехали в Афганистан, Вьетнам, Индию и Гвинею. Также в страны дальнего и ближнего зарубежья принудительно выдворены 4 женщины.

Отметим, что все нарушители препровождались сотрудниками специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области в международные аэропорты Москвы и Воронежа.

Кроме этого, белгородские судебные приставы также оказали содействие другим территориальным органам ФССП России в препровождении 38 граждан Украины до пункта пропуска через государственную границу.

ИСТОЧНИК KP.RU