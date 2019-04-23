2019-04-23T11:09:48+03:00
Общество

В Белгороде третьи сутки ищут уплывшего на лодке парня

Парень пропал без вести утром 21 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде третьи сутки ищут уплывшего на лодке парня.В Белгороде третьи сутки ищут уплывшего на лодке парня.Фото: "КП" Архив
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Белгород» объявили в розыск уплывшего на лодке парня. Владислав Гладышев из села Щетиновка Белгородского района пропал без вести утром 21 апреля. Он уплыл на лодке в неизвестном направлении и с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы Владислава: 22 года, рост 170–175 см, спортивного телосложения, волосы русые, глаза светлые. В день, когда его видели в последний раз, был одет в камуфляжную форму.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владислава Витальевича Гладышева, волонтеры просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700 54 52 или 112. Фото и информация о Владиславе Гладышеве здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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