Из окна 3 этажа клинической больницы святителя Иоасафа выпал мужчина
От полученных повреждений мужчина скончался на месте
Из окна 3 этажа клинической больницы святителя Иоасафа выпал мужчина.Фото: "КП" Архив
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В ночь с 20 на 21 апреля из окна 3 этажа здания ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» выпал мужчина. Житель Ивнянского района 1958 года рождения, которого накануне доставили в гастроэнтерологическое отделение, скончался на месте происшествия, сообщают в пресс-службе следственного отдела СК РФ по Белгородской области.
Также сообщается, что в настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU